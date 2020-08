Zyrtarja e OBSH-së në Kosovë: Mësimi për klasat e ulëta të fillojë, nuk paraqet rrezik për përhapje të pandemisë

Dr. Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka thënë se më shqetësuese se numri i vdekjeve në Kosovë si pasojë e infektimit me COVID-19 është numri i lartë i rasteve aktive.



“Mbi 3,900 rastet aktive janë burim i madh rreziku që të infektojnë persona tjerë”, tha ajo në Rtv Dukagjini.



Humolli thotë se ka sinjale të mira që mund të bie numri i të prekurve me COVID-19 por sipas saj duhen dy javë për të parë trendin se pandemia po zbutet.



“Dy ditë të mira nuk mund të merren si indikatorë domethënës. Duhet edhe për dy javë të ketë rënie të vazhdueshme të sëmundjes”.



Ajo ka thënë se miratimi i Ligjit anti-Covid në Kuvend do të ndihmojë në luftimin e pandemisë dhe plotëson zbrazëtirat që kishte Ligji për Sëmundjet ngjitëse.



Zyrtarja profesionale e emergjencave e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka thënë se mësimi për klasat e ulëta duhet të fillojë dhe nuk paraqet ndonjë rrezik të madh për përhapje të pandemisë.



“Parashkollorët e deri te klasa e pestë të mbajnë mësimin fizikisht në shkollë pasi grup mosha e tyre nuk atakohet nga virusi e as nuk janë burim i përhapjes së virusit. Moshat e tjera mund të mbajnë mësim edhe online, por shkollat profesionale duhet të jetë fizikisht në shkollë. Edhe studentët e mjekësisë duhet të jenë fizikisht në shkollë pasi puna praktike bëhet në vendin e ngjarjes ndërsa ligjëratat mund të bëhen edhe online”, tha ndër të tjera Isme Humolli.