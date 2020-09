Zyrtare: Trump merr pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, më pas takon Hotin e Vuçiqin

Presidenti amerikan, Donald Trump, edhe zyrtarisht do të jetë pjesë e takimit të sotëm mes Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë, ku edhe do të marrë pjesë në nënshkrimin e një marrëveshjeje që është planifikuar të finalizohet sot.



Në agjendën zyrtare të Shtëpisë së Bardhë të publikuar sot, shihet se ai në orën 11:00 me kohën lokale të Uashingtonit do të përshëndet kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë, shkruan lajmi.net.



Në orën 11:05 mbikëqyr ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë të arritur dje.



Ndërkaq në orën 11:15 Trump do t’i takojë kryeministrin e Kosovës, Avdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiq në një takim trilateral.