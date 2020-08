Zyrtarë të OBSH-së optimistë se vaksinat anti-COVID në Kosovë do të arrijnë në qershor të 2021-s

Me gjithsej 6 persona të vdekur nga COVID-19, brenda 24 orëve në Kosovë numri i përgjithshëm ka arritur në 498.

Derisa gjatë 24 orëve të fundit nga 534 mostra të testuara pozitive me COVID kanë rezultuar 141 raste të reja. Në dy ditët e fundit, shihet një rritje e numrit të testimeve nga IKSHPK-ja, e cila teston me metodën PCR, metodë e cila tashmë mund të bëhet edhe në dy laboratorë privatë.

Me numrin më të madh të rasteve pozitive vazhdon të prijë Prishtina me 23 raste, Komuna e Pejës 20, Gjakovë 19 raste e Gjilan 15.

Totali i rasteve pozitive deri tash është 12 mijë e 981, prej të cilëve kanë arritur të shërohen 9 mijë e 85 persona.

Gjatë ditës, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka pranuar një donacion të oksigjeno-koncentratorëve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për zvogëlimin e nevojës së prezencës së bombolave të oksigjenit nëpër dhomat e pacientëve.

Por, që zyrtarë të OBSH-ja duke kërkuar nga qytetarët që t’i respektojnë masat, janë shprehur optimistë se deri në qershor të vitit të ardhshëm do të vijnë në Kosovë vaksinat e para anti-COVID-19, raporton KOHA.

“Fatkeqësisht situata është e vështirë dhe nuk është e përkohshme, për fat të keq kjo situatë do të zgjasë për një periudhë mjaft të gjatë kohore. Prognoza më optimiste është që vaksinat e para do të vijnë në Kosovë në qershor të vitit të ardhshëm, kështu që deri atëherë ne duhet të mbrohemi”, ka thënë Sergy Koryak, përfaqësues i OBSH-së.

Derisa, ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, tha se donacionet po ndihmojnë në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe luftën kundër pandemisë me koronavirus.

“Jemi duke përgatitur edhe format e reja të kërkesave që do t’i shpalosim të premten para partnerëve e donatorëve tanë ndërkombëtarë, që ta fuqizojmë dhe ta zgjerojmë luftën tonë me kapacitete tona për luftën tonë me COVID-19”, ka thënë Zemaj.



Ditëve të fundit, në raportet e Ministrisë së Shëndetësisë, shihet edhe një rënie e numrit të personave të cilët po kërkojnë trajtim spitalor në klinikat e QKUK-së e në spitalet regjionale.



Gjatë së enjtes janë trajtuar 385 persona të konfirmuar me COVID-19, prej të cilëve 14 janë në respiratorë e 324 duke u trajtuar me oksigjenoterapi.