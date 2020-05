Zyrtare: Të enjten hapen xhamitë dhe rritet lëvizja e qytetarëve

Në një konferencë për media ministri në detyrë i Shëndetësisë tregoi rreth masave të reja lehtësuese, kjo pas rishikimit të rezultateve me COVID19, për të cilat ai tha se janë inkuruajuese.

Ai fillimisht falënderoj punonjësit shëndetësor, policët e inspektorët për bashkëpunim e mirëkuptim. Por, edhe institucionet qeveritare e jo qeveritare që janë duke ndihmuar vazhdimisht.

“Dje kemi pas 0 raste nga 13 marsi, hera e parë dhe ky është një sukses i përbashkët.

Janë realizu mbi 13 mijë teste sepse rreziku s’ka kalu ende do të vazhdojmë testimet. Virusi mund të ndryshojë dhe të përshtatatet. Ne fillim kishim masa më të vështira, por tani kemi fillu me fazat në normalitet.

Para një jave prezantuam Fazën e Dytë, pas diskutimeve që kemi pas javën e kalume dhe rezultateve jemi mjaftueshëm të inkuruajuar për masat e reja lehtësuese.

Sot jam me prijësit fetarë, nga kjo mund ta kuptoni se në masat lehtësuese janë për fillimin e hapjes së objekteve fetare, që do të hapen nga kjo enjte”, tha Vitia.

Ai gjithashtu tregoi se do të rritet edhe lëvizja e lirë e qytetarëve.

“Por orari do të ndryshojë , do të largohen fasha për lëvizje dhe do të jetë 05 – 21 në mbrëmje do të lëvizin pa kufizime

Do të mbyllet edhe karantina deri në fund të muajit dhe në bashkërëndim me shtetet e rajonit.

Me fazaën e tretë parashihen masa të reja që do të çlirojnë ekonominë

Është e rëndësishme se deri po kalojmë në një fazë të re, po kalojmë edhe në rritje të përgjegjësisë qytetare”.