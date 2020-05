Zyrtare: Premierliga rifillon më 17 qershor

Premierliga do të rifillojë më 17 qershor.

Tashmë edhe zyrtarisht ëshë konfirmuar përmes faqes zyrtare të Premierligës se sezozi do të rifillojë më 17 qershor.Premier League✔@premierleague · 31 m

17.06.2020



Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in placePremier League✔@premierleague

#PL Shareholders also approved a proposal that would see all 92 remaining matches broadcast live in the UK by the League’s existing broadcast partners



Full statement: http://preml.ge/e9vhy

“Aksionarët e Premierligës sot janë pajtuar për një datë të re për rifillimin e sezonit 2019/20. Të mërkurën më 17 qershor do të jetë data e rifillimit, me të gjitha kushtet për siguri”, thuhet në njoftimin e Premierligës.

Edhe më herët gjatë ditës është raportuar se kjo do të jetë data për rifillimin, por vetëm pak minta më parë është zyrtarizuar gjithçka.