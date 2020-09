Zyrtare: Messi vendos të qëndrojë te Barcelona

Lionel Messi ka marrë vendimin e tij për të ardhmen.



Lojtari më i mirë në botë, Lionel Messi, më në fund ka thënë fjalën e tij lidhur me të ardhmen e tij, përcjell lajmi.net.



Messi ka vendosur që edhe një sezon (së paku) të vazhdojë me skuadrën e Barcelonës.



Këtë e ka konfirmuar ‘Goal.com’, të cilët kanë pasur ekskluzivitetin e intervistës me Leo Messi.



FJALËT E MESSI:



“Nuk isha i lumtur dhe dëshiroja të largohem. Nuk u lejova të largohem në këtë mënyrë dhe do të qëndroj me klubin për të mos hapur procedura ligjore. Menaxhmenti i klubit i udhëhequr nga Bartomeu është dizaster”, ka thënë Messi.



“Do të vazhdoj te Barcelona dhe sjellja ime nuk do të ndryshojë, pavarësisht se sa shumë dua largimin. U thash krerëve dhe presidentit se dua largimin. I kam thënë gjatë gjithë vitit”.



“Mendova se koha ime te Barcelona mbaroi. Unë gjithmonë doja ta mbyllja karrierën këtu”, shtoi argjentinasi.



“Ishte vit i vështirë, unë vuajta shumë në stërvitje, në ndeshje, në dhomat e zhveshjes”.



“Presidenti gjithmonë thoshte se në fund të sezonit mund të vendosi nëse dua të largohem ose nëse dua të qëndroj dhe në fund ai nuk mbajti fjalën”.