ZYRTARE: Këtë vit “Topi i Artë” nuk do t’i jepet asnjë lojtari

Ky vit nuk është si gjithë të tjerët dhe krejt kjo si pasojë e pandemisë Covid-19.



Sezoni 2019/20 do të mbahet mend gjatë në botën e futbollit, për shkakë të rregullave shtesë dhe sezonit special të shkaktuar nga Covid-19.



Por, së fundmi vijnë raportime edhe më të veçanta. ‘Topi i Artë’ nuk do t’i jepet asnjë lojtari, transmeton lajmi.net.



Kjo do të ndodhë si pasojë e problemeve që ka shkaktuar koronavirusi dhe ndëprjerjes së disa ligave, si ajo e Ligue 1.



Kështu, ‘Topi i Artë’ nuk do t’i ndahet askujt për herë të parë që nga viti 1956.