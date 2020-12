Italia do këtë përballë Spanjën, derisa Belgjika do takohet me Francën, transmeton lajmi.net.

Ndeshja mes Italisë dhe Spanjës do zhvillohet në Milano në datën 6 tetor.

Kurse, Belgjikë – Francë do zhvillohet me 7 tetor në Torino.

‘Lufta’ për vendin e tretë dhe finalja do zhvillohen me 10 tetor 2021.