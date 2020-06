Zidane, i destinuar për t’u bërë trajner i Francës

Trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane është i destinuar të pasojë Didier Deschamps si trajner në Francë.



Zidane ka fituar tre trofe të Ligës së Kampionëve radhazi me Real Madridin dhe e ka katapultuar emrin e tij si trajner i madh.



Emri i tij është përfolur shumë si trajner i mundshëm i Manchester Unitedit dhe Juventusit të ardhmen, ndërsa tani po lidhet edhe me kombëtaren e Francës.



Zidane zhvillon ndeshjen e 200-të si trajner i Realit, statistikat fantastike të francezit



Kështu thotë eksperti francez i futbollit, Federic Hermel.



“Zidane në krye të Francës?. Kjo do të ndodhë. Ai do të jetë trajner”, ka thënë fillimisht Hermen për AS.



“Ekziston një arsye e thjeshtë për këtë, nëse dëshiron, ai mund të mbetet 25 vjet si trajner”.



“Është e qartë se ai do të bëhet trajner i Francës”, përfundoi Hermel.