Zëvendëskryeministri nga radhët e shqiptarëve Bujar Osmani, është paraqitur vullnetarisht për ta kryer rolin e mjekut, për të i’u dal në ndihmë qytetarëve në përballje me koronavirusin.

“Sot u paraqita si vullnetar për të kryer detyrën e mjekut ku do që Ministria do të vlerëson se ka nevojë për personel shtesë mjeksor në cilin do skaj të vendit. Tani është koha kur veshen uniformat “.