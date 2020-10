Zemaj paralajmëron shtrëngim të masave në dy faza ditore, përfshirë edhe gastronominë

Ministri i Shëndetësisë Armend Zemaj ka paralajmëruar shtrëngim të masave pas rritjes së numrit të rasteve me Covid-19.

Ai tha se këto masa do të jenë në dy faza ditore duke përfshirë edhe sektorin e gastronomisë.Zemaj këto deklarata i ka bërë pas vizitës në burgun e Lipjanit.

Ai tha se menaxhimi sa i përket situatës me covid është e mirë dhe në burgun e Lipjanit nuk ka të infektuar pozitiv me Coronavirus.

“Ne poashtu do ti furnizojmë të burgosurat me barna dhe shërbime të tjera. Ai foli edhe sa i përket masave dhe tha se do të ketë shtrëngim të masave në dy faza ditore, edhe sa i përket gastronomisë”, tha Zemaj.Ministri Zemaj theksoi se mbyllja e tërësishme është opsioni i fundit andaj të gjithë qytetarët obligohet të respektojnë masat.