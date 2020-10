Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, tha se do të nxjerrin disa rekomandime për mbajtjen e zgjedhjeve në Podujevë dhe veriun e Mitrovicës.

Ai tha se në rast nëse do të ketë përkeqësim të situatës me COVID-19, zgjedhjet do të mund të anulohen.“Do të nxjerrim disa rekomandime për zgjedhjet në Podujevë e Mitrovicën e Veriut. Nëse kemi ndonjë përkeqësim të situatës, zgjedhjet munden me u analua, munden me u shty”, tha Zemaj në Klan Kosova.