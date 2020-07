Zaev: Nuk pranoj një shqiptar për kryeministër pa marrë parasysh çmimin

Lideri i LSDM-së Zoran Zaev sonte në një intervistë për TV Telma në lidhje me vijat e kuqe të BDI-së për kryeministrin shqiptar tha se nuk e pranoj pavarësisht çmimit.



“Unë kam thënë që nuk kam paragjykime për një kandidat të ndonjë etnie për ndonjë pozicion. BDI nuk vendos, qytetarët vendosin. Shantazhet nuk i pranojmë pa marrë parasysh çmimin” u shpreh Zoran Zaev në Tv Telma prcjell TS.



Ai vazhdojë të shkel mbi vullnetin e qytetarëve duke theksuar edhe një herë se BDI duhet të jetë opozitë, por harroi se në opozitë apo pozitë vendos populli e jo një lider i një partie tjeter.



Ndryshe nga ana tjetër në Tv21 lideri i BDI-së, Ali Ahmeti u shpreh se BDI me 15 korrik do të jetë fitues në bllokun shqiptar dhe se Reçica e Vogël do të jetë më e famshmja në rajon.