Yusuf Islam: Pozita e OKB-së u zvoglua pas gjenocidit në Bosnjë

Pozita e OKB-së në botë filloi të bjerë seriozisht pas gjenocidit në Bosnjë, thotë muzikanti i njohur britanik Yusuf Islam.

“Kjo tregon se fuqitë dhe kombet e mëdha nuk duan domosdoshmërisht të ngrihet një organ i ‘Botës së Bashkuar’ që mund të jetë i madh dhe aq i fuqishëm sa të marrë vendimet e veta morale dhe të ndërhyjë në raste të tilla”, tha Islam për Anadolu Agency (AA) në 25-vjetorin e Gjenocidit të Srebrenicës.

“Shikoni qindra rezoluta impotente që rrinë në sirtaret e Asamblesë së OKB-së”, theksoi Islam.

Islam nënvizoi se bota muslimane nuk është e bashkuar përveç emrave dhe kulturës fetare.

“Për sa i përket ndërgjegjes morale globale siç e përmend Allahu: ‘Kështu që ne ju kemi bërë një popull të mesëm që të mund të jeni dëshmitarë për njerëzimin … ‘ ka pak shenjë se këto vargje janë aplikuar për shumë shekuj”, tha ai, duke cituar pjesë nga sureja e Kuranit Al-Bekare.

Islam tha se qeveritë muslimane “mbeten të ndara” dhe “zakonisht udhëheqjen e marrin nga kombet e përparuara, duke pritur derisa të shohin dritën e gjelbërt”.

“Ky është një fakt i tmerrshëm”, thekson Islam.

Duke folur gjithashtu për parandalimin e ndonjë tragjedie të ngjashme me atë në Bosnjë, Islam tha se do të ishte një hap i mirë nëse një organ “i paanshëm” mbron anëtarët nëse sulmohen.

“Një organ i paanshëm me angazhimin për një kushtetutë themelore të të Drejtave të Njeriut, i bazuar në ruajtjen e jetës, pronës dhe lirisë fetare, me detyrime të vendosura për të mbrojtur anëtarët nëse sulmohen, do të ishte një hap i mirë”, tha ai.

“Njëlloj sikurse modeli i OKB-së, përveçse ky organ ka provuar të jetë joefektiv për shkak të mekanizmit të Këshillit të Sigurimit, i cili është në qendër të tij dhe i cili ende mban të gjitha fuqitë”, shtoi Islam.

Islam theksoi se media luajti “rol shumë të rëndësishëm” në luftën e Bosnjës, pasi ngjarja do të fshihej pa raportimet ditore. Ai tha se mësoi për gjenocidin “si shumica e njerëzve, nga mediat”.

“Lajmi përçoi një tronditje të ftohtë nëpër venat e të gjithë muslimanëve dhe veçanërisht në Evropë, ku kishte ndodhur”, shprehet Islam.

Më shumë se 8.000 burra dhe djem muslimanë boshnjakë u vranë kur forcat serbe të Bosnjës sulmuan “zonën e sigurt” të Srebrenicës në korrik të vitit 1995, përkundër pranisë së trupave holandeze të ngarkuar me detyra të vepronin si paqeruajtës ndërkombëtarë.

Srebrenica u rrethua nga forcat serbe që po përpiqeshin të përvetësonin territore nga muslimanët boshnjakë dhe kroatët për të formuar shtetin e tyre. Këshilli i Sigurimit i OKB-së e kishte shpallur Srebrenicën një “zonë të sigurt” në pranverën e vitit 1993.

Megjithatë, trupat serbe të udhëhequra nga gjenerali Ratko Mlladiç, i cili më vonë u shpall fajtor për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, pushtoi zonën e OKB-së. Trupat holandeze nuk arritën të veprojnë pasi forcat serbe pushtuan zonën, duke vrarë rreth 2.000 burra dhe djem vetëm më 11 korrik.

Rreth 15.000 banorë të Srebrenicës ikën në malet përreth, por trupat serbe vazhduan të gjuajnë në drejtim të tyre, duke vrarë rreth 6.000 prej tyre në pyje.