Xhamitë hapen pasnesër në Kosovë, tregohen 7 rregullat

Institucionet e Republikës në koordinim me Bashkësinë Islame të Kosovës kanë marrë vendim që të enjten (28 maj) të ri-hapin xhamitë për 5 kohë të namazit, pas rivlerësimit të masave kufizuese për shkak të pandemisë covid 19.

Shtatë rekomandimet që janë vendosur nga BIK për personat që falin namazin.

Më poshtë, masat që duhet të vazhdojnë të respektohen për prezencë në xhami, janë:

1. Të merret abdes në shtëpi,

2. Të vendosen maskat,

3. Të ketë dezinfektues duarsh në xhami,

4. Të mbahet distanca sociale,

5. Të mos ketë tubime tjera përveç namazit (nuk duhet të ketë tubime me nxënës që vijojnë mësim-besimin, nuk do të ketë mukabele, nuk do të ketë ligjërata me përjashtim të hutbes së xhumasë),

6. Ligjërata e xhumasë mos të zgjatet më tepër se 10 minuta,

7. Të mos shfrytëzohen abdes-hanet dhe tualetet e përbashkëta.