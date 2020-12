VV-ja dorëzon kallëzim penal për “abuzimin me furnizim me oksigjen medicinal”

Lëvizja Vetëvendosje ka dorëzuar sot në Prokurorinë Speciale kallëzim penal lidhur, siç thotë kjo parti, me abuzimin me furnizim me oksigjen medicinal për spitalet e Kosovës.

Furnizimi me oksigjen ka qenë problem që nga fillimi i pandemisë.

Deputeti i VV-së, Fitim Uka, ka thënë se kallëzimin penal e kanë dorëzuar shkaku që nuk kanë marrë përgjigje nga Institucionet, as nga ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj dhe u.d. drejtori i SHSKUK-së, Valbon Krasniqi.

Uka ka thënë se ata kanë rrezikuar shëndetin e qytetarëve, pasi njëherë kanë deklaruar se ka mjaftueshëm oksigjen ndërsa më vonë qytetarët janë detyruar të blejnë atë.

Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje në kallëzimin penal kanë përfshirë edhe çmimet e larta dhe terapinë për trajtimin e COVID-19 që qytetarëve u ka kushtuar mijëra euro.

Uka këtë e ka quajtur skandaloze dhe ka thënë se kjo ka qenë mënyra e vetme që përgjegjësit të japin përgjegjësi.

Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj të martën në raportimin para Komisionit për Shëndetësi, ka pranuar se kanë pasur problem me furnizim me oksigjen, porse sipas tij, ky problem tashmë është tejkaluar.