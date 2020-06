VV: Heqja dorë nga reciprociteti është heqje dorë nga sovraniteti

Vendimi i qeverisë së Kosovës për heqjen e reciprocitetit ndaj Serbisë ka ngjallur reagime të pozitës dhe opozitës.



Lëvizja Vetëvendosje e ka komentuar menjëherë vendimin e qeverisë duke dalë në kundërshtim, shkruan lajmi.net.



Ish-ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu tha se kjo është heqje dorë nga sovraniteti.



“Heqja dorë nga reciprociteti është heqje dorë nga sovraniteti. Qeveria ilegale po i hap rrugën Thaçit për marrëveshjen me Serbinë!”, shkruan ajo.



Edhe deputetja e kësaj partie, Fitore Pacolli ka thënë se mallrat serbe tash në Kosovë do të hyjnë me dokumente që nuk e respektojnë shtetin e Kosovës.



“Nga sot të gjitha maunet që vijnë nga Serbia LEJOHEN të hyjnë brenda territorit të REPUBLIKËS SË KOSOVËS me: 1. Dokumente që KUNDËRSHTOJNË KUSHTETUTËN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS; 2. I referohen me REPUBLIKA E SERBISË; 3. Përmbajnë çfarëdo elementi që MOHON PAVARËSINË dhe SOVRANITETIN e REPUBLIKËS SË KOSOVËS . Shtet PA DINJITET e PA SOVRANITET”, shkruan ajo.