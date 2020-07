Vuçiq sot konsultohet me shqiptarët e Luginës për formimin e Qeverisë së Serbisë

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, sot do të zhvillojë konsultime me përfaqësuesit shqiptar të Luginës së Preshevës për formimin e Qeverisë së Serbisë.



Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, pritet të takohet sot me fillim prej orës 10:00 me përfaqësuesit e Luginës së Preshevës, për t’u konsultuar rreth formimit të Qeverisë së re të Serbisë.



Siç shkruan “Tanjug.rs”, transmeton lajmi.net, ky takim do të zhvillohet në Beograd në ndërtesën e Sekretariatit të Përgjithshëm të Presidencës së Serbisë.



Po ashtu, sipas këtij mediumi, Vuçiq do të konsultohet edhe me partitë e tjera.



Theksojmë se në bazë të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve në Serbi, shqiptarët e Luginës së Preshevës të cilët për herë të parë kandiduan me një listë të përbashkët “Alternativa Demokratike Shqiptare-Lugina e Bashkuar”, kanë arritur që t’i sigurojnë tri ulëse në Kuvendin e Serbisë.