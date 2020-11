Vuçiç kërcënoi me luftë: Tanket serbe parakalojnë pak kilometra larg Kosovës

Gjithashtu i pranishëm në këtë ceremoni ka qenë edhe ambasadori rus Alexander Bocan-Kharchenko.

Ndërkohë presidenti Vuçiç është njohur nga afër me karakteristikat teknike të tankeve dhe automjeteve të blinduara dhe ishte veçanërisht i interesuar për mendimin e anëtarëve të njësisë së blinduar të Ushtrisë Serbe.

Ndërkohë kujtojmë se pak ditë më parë kërcënoi se nëse ndasitë me Kosovën nuk do të zgjidhen me dialog dhe kompromis, dy fqinjët i pret një konflikt i mundshëm, si ai për autonominë e Nagorno-Karabakut./abcnews.al