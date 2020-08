Vrasje në Ferizaj, dyshohet se djali mbyti nënën e tij

Në rrugën “Rrustem Statovci” në Ferizaj ka ndodhur një vrasje.



Po dyshohet se vrasja ka ndodhur brenda familjes ku djali ka mbytur nënën e tij.



Rastin është konfirmuar nga prokurori Veton Shabani, i cili ka thënë se sipas dyshimeve të para, po dyshohet se ka ndodhur një vrasje brenda familjes.



“Ka dyshime për vrasje. Mjekësia Ligjore e ka marrë trupin e pajetë të viktimës, obduksioni do ta sqarojë situatën më detajisht. Por dyshimet e para janë se kemi të bëjmë me vrasje”, ka thënë Shabani.



Shabani ka bërë të ditur se viktima ka jetuar me djalin e saj, i cili sipas informatave të para nga vendi i ngjarjes, është i dyshuar kryesor.



“E ndjera ka jetuar me një djalë të saj, që sipas informatave të para, ka të meta mendore. Është dërguar për ekzaminim te psikiatri. I dyshuar për momentin është djali, policia e ka marrë dhe është duke u trajtuar nga psikiatri”, ka deklaruar Shabani.



Gjithashtu edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Agim Gashi e ka konfirmuar rastin për lajmi.net.



“Policia është në vendin e ngjarjes, jemi duke e hetuar rastin, pasi të kryhen të gjitha hetimet do të dalim me një njoftim. Për momentin rasti është “hetim i vdekjes””, ka thënë Gashi.