Votuesit nga diaspora të shqetësuar se mund të manipulohet me votat e tyre

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNj), ka thënë se shumë votues kryesisht nga diaspora u janë drejtuar të shqetësuar se nuk janë thirrur me telefon për verifikim dhe, në këtë mënyrë dyshojnë se me votat e tyre mund të manipulohet sikur që po iu mohohet një e drejtë ligjore dhe e drejtë e njeriut, për të votuar dhe për t’u votuar.

“KMDLNj mendon dhe kërkon që të eliminohet çdo pengesë për votuesit nga diaspora në mënyrë që ata të votojnë madje, KMDLNj kërkon që të krijohen rrethana të përshtatshme dhe lehtësira tjera që do të sigurohen kushte për votim të shpejtë dhe të papengueshëm për votuesit, në përgjithësi dhe atyre nga diaspora, në veçanti”, thuhet në njoftimin e tyre.

Më tej KMDLNj e sheh me shqetësim të madh mënyrën e komunikimit që bëhet midis anëtarëve të KQZ-së, fyerjeve, akuzave deri te përdorimi i fjalorit që nuk do të duhej të ishte drejtuar opinionit por se ato duhet të adresohen te organet e hetuesisë.

Njoftimi i plotë:

Votues të shumtë, kryesisht nga diaspora i janë drejtuar KMDLNj –së , të shqetësuar se nuk janë thirrur me telefon për verifikim dhe, në këtë mënyrë dyshojnë se me votat e tyre mund të manipulohet sikur që po iu mohohet një e drejtë ligjore dhe e drejtë e njeriut, për të votuar dhe për t’u votuar. Pas kësaj, KQZ –ë ka dhënë një sqarim se askujt, me të drejtë vote nuk do t’i mohohet kjo e drejtë në ndërkohë që reagimet kanë vazhduar, sidomos pas fluksit nga diaspora që kanë ardhur për të votuar e që nuk kanë votuar me postë. KMDLNj –ë mendon dhe kërkon që të eliminohet çdo pengesë për votuesit nga diaspora në mënyrë që ata të votojnë madje, KMDLNj kërkon që të krijohen rrethana të përshtatshme dhe lehtësira tjera që do të sigurohen kushte për votim të shpejtë dhe të papengueshëm për votuesit, në përgjithësi dhe atyre nga diaspora, në veçanti. Pikërisht në këto rrethana duhet të zbatohet parimi i diskriminimit pozitiv për diasporën dhe të gjithë ata që kanë qasje të vështirësuar drejt kutive të votimit. Natyrisht, në përputhje me Ligjin për Zgjedhjet.

KMDLNj ka besim te KQZ-ë , pa asnjë dallim se punën e tyre do ta bëjnë me përgjegjësi të plotë, integritet të lartë profesional dhe moral, ashtu siç e parasheh Ligji për Zgjedhjet. Kur e themi këtë e kemi parasysh përvojën e gjatë që e ka KQZ –ë në organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve.

KMDLNj e sheh me shqetësim të madh mënyrën e komunikimit që bëhet midis anëtarëve të KQZ-së, fyerjeve, akuzave deri te përdorimi i fjalorit që nuk do të duhej të ishte drejtuar opinionit por se ato duhet të adresohen te organet e hetuesisë. Dhe se hetuesia duhet të merret me ato akuza që janë aq explicite, të drejtpërdrejta dhe shumë të rënda! Nëse kryetaren e KQZ-së botërisht e akuzoni se është pjesë e krimit të organizuar, se e ka uzurpuar KQZ-në dhe se është nismëtare e vjedhjes industriale të votave që 11 vjet, çka të pritet pas kësaj! Me këtë rast duhet të zbardhet e vërteta dhe këtë mund dhe duhet ta bëjnë organet a autorizuara për këtë.

Është e kuptueshme që subjektet politike mbrojnë intereset e partive që i kanë deleguar në KQZ-ë, si anëtarë me të drejta të barabarta në votim dhe vendimmarrje mirëpo duhet të jetë e qartë se mbi çdo interes partiak, politik apo individual është respektimi i ligjit.

KMDLNj ftonë të gjithë monitoruesit, vendorë dhe ndërkombëtarë të regjistrojnë dhe denoncojnë çdo rast kur dikujt i mohohet e drejta për votë e sidomos votuesve nga diaspora meqë ata kanë shfaqur shqetësim për pasigurinë e votës së tyre.

KMDLNj uron zgjedhje të qeta, të rregullta ku të gjitha palët duhet të realizojnë , pa u penguar nga askush dhe me asgjë realizimin e të drejtës për votim, në të kundërtën duhet të përballen me pasojat ligjore.

KMDLNj –ë e kundërshton që testi anticovid, kryesisht për votues nga diaspora të jetë pengesë për votim dhe, në këtë kontekst kërkon nga institucionet e shtetit që në të gjitha pikat kufitare të krijohet mundësia, me shpenzime të shtetit, të bëhet aty për aty ky test dhe, nëse dikush del të jetë pozitiv mund të votojë sipas procedures së paraparë për të prekurit me Covid -19.

KMDLNj kërkon që të mos ndërhyhet në asnjë mënyrë në punën e KQZ-së dhe të mos rrezikohet pavarësia dhe integriteti i këtij institucioni që ka mandat kushtetues për organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve e që deri më tani, sipas KMDLNj –së ka bërë punë të mirë.