Volkswagen Golf R Final Edition, një makinë e prodhuar në një numër të kufizuar

Volkswagen po ndërton vetëm 450 prej këtyre makinave Golf R Final Edition, me vetëm 150 që do të vihen në dispozicion në tre ngjyra fabrikash të pikturuara me dorë, duke përfshirë Victory Blue, Viper Green Metallic, dhe Violet Touch Pearlescent.

Volkswagen pretendon se Golf R është makina më e suksesshme në performancë, transmeton Telegrafi.

Sa kushton Volkswagen Golf R Final Edition?

Volkswagen i ka vendosur Golf R Final Edition një çmim prej 57.990 dollarësh.

A është i sigurt Volkswagen Golf R Final Edition?

Me një fjalë, po. Volkswagen Golf e vlerësoi atë mjaft lart dhe e gjitha kjo në bazë të performancave të saj mahnitëse që ka.

Golf R, ka një motor 2.0 dhe ka rreth 220 kuaj fuqi.