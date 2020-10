Vjen sqarimi nga Milot Rashica për mungesën: Jam i lënduar, nuk kam stërvitur që pesë javë

Milot Rashica ka qenë njëri nga lojtarët e shumtë që i ka munguar Kosovës në ndeshjen ndaj Maqedonisë së Veriut.

Sulmuesi vushtrrias është i lënduar dhe në adresë të tij kanë shkuar shumë kritika për mungesën në këtë takim.

Pas Amir Rrahmanit dhe Vedat Muriqit radha për tu sqaruar është për Milot Rashicën.

Anëtari i Werder Bremen ka shkruar në Instagram se është i lënduar që pesë javë dhe nuk ka stërvitur fare.

Përveç dhimbjes që ndjen, Rashica ka shkruar se është larg edhe me përgatitje fizike.

Postimi i plotë pa ndërhyrje nga Milot Rashica:

Sqarim

Të gjithë e kemi ditur rëndësinë e ndeshjës kundër Maqedonisë së Veriut dhe deshira ka qenë shum e madhe që të jem bashk me grupin se dhe per mua personalisht do të ishte ndeshja më e rëndësishme deri tani ne jetën time, por që nga ndeshja “Moldavi-Kosovë” ku kam pësuar lëndim ne gju, nuk kam stervitur as edhe nje her te vetme bashk me ekipin(Afer 5 javë) dhe kam munguar ne 4 ndeshjet e para zyrtare te sezonit te ri, dhe përveq dhimbjes ne gju kam qenë dhe jam larg me pregaditje fizike per qka edhe nuk kisha mundur ta jap kontributin tim ne at ndeshje.

Ndjeva obligim që ta bëjë ket sqarim pasi pash reagimin e njerzve.