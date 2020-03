VIDEO sqaruese/ Si shpërndahet COVID-19 dhe si të mbrohemi?

COVID-19 është një sëmundje infektive e shkaktuar nga një koronavirus i ri, i cili ka kaluar për herë të parë te njerëzit.

Shpërndahet nga njëri person te tjetri nëpërmjet pikave të pështymës kur person i infektuar, flet kollitet apo teshtin. Këto pika mund të përfundojnë në gojën ose hundën e njerëzve që janë pranë.

Pikat janë shumë të rënda për të arritur larg nëpër ajër dhe arrijnë vetëm rreth një metër larg, derisa bien në sipërfaqe të tjera. Kjo është arsyeja pse përhapja ndodh kryesisht nëpërmjet kontakteve të afërta. Kohëzgjatja e saktë që virusi mund të mbijetojë nëpër sipërfaqe nuk është ende e ditur. Prandaj është e këshillueshme që sipërfaqet të pastrohen rregullisht në afërsi të njerëzve të infektuar.

Duart prekin shumë sipërfaqe të cilat mund të jenë të ndotura me virusin. Për këtë arsye duhet të shmangim prekje e syve, hundës apo gojës, meqenëse duart e ndotura mund ta përcjellin virusin nga sipërfaqja te vetja. Kur kolliteni apo tështini, mbuloni gojën dhe hundën me parakrahun ose përdorni shami njëpërdorimshe.

Nëse përdorni shami, hidheni menjëherë më pas në koshin e plehrave të mbyllur. Mënyra më e efektshme për të parandaluar shpërndarjen e koronavirusit të ri është duke larë duart shpesh me higjienizues me bazë alkooli ose sapun me ujë. Duke vepruar kështu eleminoni virusin nësa ka qëndruar në duar. Qëndroni të shëndetshëm dhe parandaloni përhapjen e COVID-19. Nëse keni shenja gripi, mos u drejtoni menjëherë në spital, p[or telefononi numrin 127./tch