Edhe një pacient me Covid-19 ka vdekur në Klinikën Infektive të QKUK-së.

Këtë lajm përmes një statusi në Facebook e ka bërë të ditur Demush Shasha, drejtor i EPIK-ut.

Ai thotë se bëhet fjalë për vëllain e tij 38 vjecar që ishte hospitalizuar dje, por që nuk arriti të mbijetojë.

Ky është statusi i tij i plotë:

Vëllai im, Flamur Shasha, 38 vjeç, ndroj jete.

Per shkak rrethanave lus per mirekuptim familjen dhe miqt. Varrimi do jete privat.