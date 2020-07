Vdes nga koronavirusi një 66-vjeçare në Spitalin e Pejës

Ka vdekur një paciente e konfirmuar me Covid-19, e moshës 66-vjeçare, që po trajtohej në Spitalin e Pejës.



Kjo është konfirmuar nga vet spitali përmes një postimi në Facebook.



Po ashtu në këtë spital janë edhe 48 pacientë të tjerë me COVID-19 që po trajtohen.



Njoftim i plotë:



Në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë aktualisht po trajtohen 64 pacientë me Covid-19. Nga këta pacientë 48 të konfirmuar, dhe 16 në pritje të rezultateve. Nga pacientët e shtrirë 25 janë në



Oksigjenoterapi, 7 pacientë janë në gjendje më të rëndë. Një paciente e konfirmuar me Covid-19, e moshës 66 vjeçare e shoqëruar edhe me sëmundje tjera fatkeqësisht ka vdekur. Deri më tani në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë 40 pacientë janë shëruar nga Covid-19.



Nga personeli i Spitalit 5 Mjek, 7 Infermierë dhe 2 Bioinxhinjer janë të infektuar me Covid-19.



Gjatë 24 orët e fundit në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë,186 pacientë kanë marrë trajtim emergjent shëndetësorë.



Nga këta 22 pacientë janë shtrirë për trajtim të mëtutjeshëm. Kanë qenë 2 lindje, të dyja me prerje cezariane. Kanë lindur 2 foshnje 1 e gjinisë mashkullore dhe 1 e gjinisë femërore..

Gjatë 24 orëve të fundit në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë janë kryer 10 operacione, ndërsa 184 pacientë kanë kryer analiza, që në total kanë bërë 2,325 analiza.