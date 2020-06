Vdes në Infektive një pacient i dyshuar me COVID-19

Në Klinikën Infektive ka vdekur mëngjesin e sotëm pacienti Sh.K, 1954, i cili dyshohej të ketë pasur COVID-19, porse analizat do të dalin gjatë ditës.



“Sot, në orët e mëngjesit ka ndërruar jetë pacienti Sh.K. (1954) nga komuna e Prizrenit i pranuar me 22.06.2020, si rast i dyshuar për infeksion me Covid-19, për të cilin pritet konfirmimi i rezultateve nga laboratori mikrobiologjik”, thuhet në njoftimin e Infektives.



Klinika njofton se në Infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sot me 23.06.2020, janë të hospitalizuar 104 raste. Të sëmurë me COVID- 19 janë gjithsej 101 raste.



“Prej tyre, 51 raste janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive, 6 raste jane duke u trajtuar ne repartin e Mjekimit Intensiv, 5 prej tyre janë në gjendje kritike. Sot nga klinika lirohen 2 raste te shëruara nga infeksioni me Covid-19 si dhe lirohet 1 rast pozitiv në gjendje stabile për vetizolim në shtëpi”, thuhet në raport.