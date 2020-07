Vdes edhe një person nga Covid-19, në Prishtinë

Në orët e hershme të mëngjesit ka ndërruar jetë një grua si pasojë e Covid-19, në Prishtinë.

Lajmin e bëri të ditur djali i saj, Gani Halilaj përmes një njoftimi në Facebook, shkruan Indeksonline.

“Te nderuar miq, shok, farefis ju njoftoj se para 40 minutave pra ne ora 04:35 min iku ne amshim Nena jone pas nje lufte me Covid 19.

Zoti e paste shperbly me Xhenet nanen tone.

Amin!

I pranoj te gjitha ngushellimet e juaja permes SMS, Facebook-ut dhe nuk keni obligim per shkak te situates te jeni fizikisht as ne varrim e as ne ngushellime sipas tradites qe i kemi!

Me respekt per te gjithe juve, familja Halilaj”, u shpreh ai