Vdes edhe një 72 vjeçar i prekur me COVID-19

Një 72 vjeçar nga Vushtrria gjatë ditës është sjell i vdekur në Klinikën e Infektives. I njëjti ishte i prekur edhe me COVID-19.

Këtë lajm e ka bërë të ditur Klinika Infektive për KosovaPress.

“Ju njoftojmë se sot me dt 23.06.2020 pacienti S.K. i lindur me 08.09.1948 me vendbanim ne fsh.Reznik-Vushtrri ka përfunduar me Exitus letalis në ora 10:30. Pacienti sillet në ambulancën e pranimit të Klinikës Infektive nga ana e familjareve pa vetëdije dhe pa shenja jete. Reanimohet në ambulancën e pranimit, intubohet nga ana e Anesteziologut. Familjarët nuk japin të dhëna për faktorë rreziku. Pacienti i diagnostikur me COVID-19 në terren. Është marrë edhe një mostër post-mortem për SARS-CoV-2”, thuhet në përgjigjen e Klinikës Infektive.