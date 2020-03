Vazhdon kriza te Fenerbahce– skuadra e Muriqit pëson edhe kundër Konyaspor

Fenerbahce po vazhdon me mungesë konsistence dhe po regjistron rezultate negative, duke shuar ëndrrën për titullin.



Në kuadër të xhiros së 26-të të Superligës së Turqisë, Fenerbahce është mposhtur 1:0 nga Konyaspor, shkruan lajmi.net.



Golin e vetëm në këtë takim e shënoi Rijad Bajic, në minutën e 41’.



Ky gol vendosi fatin e takimit duke i dhënë tri pikë të reja skuadrës së Konyasporit.



Konyaspor ngritët në 26 pikë tashmë, duke mbajtur pozitën e 14-të, kurse Fenerbahce e Muriqit mbetet me 40 pikë në pozitën e shtatë, me 12 pikë larg liderit.