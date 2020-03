Ushtarëve të FSK-së sot iu drejtohen presidenti, kryeministri dhe kryeparlamentarja

Sot nis Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.



22 vjetori i kësaj epopeje, mbahet këtë vit nën patronatin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti.



Në orën 09:00 do të mbahet Seanca Solemene e Kuvendit, drejtuar nga kryeparlamentarja Vjosa Osmani, ndërsa deputetëve do t’u drejtohet kryeministri Albin Kurti, përcjell lajmi.net.



Ndërsa, me fillim nga ora 12:00 do të bëhet parakalimi i Ushtrisë. Trupave të FSK-së në kazermën “Adem Jashari”, do t’iu drejtohen me fjalime, presidenti Hashim Thaçi, kryeparlamentarja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti.



Aktivitetet do të vazhdojnë deri me ndezjen e zjarreve më 7 mars, në Kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz, ku do të mbahet edhe një koncert artistik-kulturor në sheshin “Adem Jashari”, në Skenderaj.