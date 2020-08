UEFA vendos – Drita e humb ndeshjen në tavolinë

Tashmë UEFA ka marr vendim për ndeshjen ndërmjet Dritës dhe klubit nga Irlanda Veriore Linfelid.



UEFA ka vendosur që klubi i Dritës ta humb ndeshjen në tavolinë, shkruan IndeksOnline



Lajmin e ka bërë të ditur vet klubi i Dritës përmes një postimi zyrtar në profilin e tyre në “Facebook”, ku thuhet se UEFA ka marr vendimin finale që klubi nga Gjilani të humb ndeshjen në 3:0 në tavolinë.



Postimi i plotë i Dritës:



VENDOS UEFA: Humbim ndeshjen ne tavolin me rezultat zyrtare 3:0!



Sapo jemi njoftuar nga organet e UEFA-se qe shkalla e apelit ka vendosur qe ne kemi humbur ndeshjen ne tavoline me rezultat zyrtare 3:0!



Nje vendim i habitshem nga nje institucion siq eshte UEFA, nje vendim me kaq nxitim dhe pa kerkuar asnje sqarim apo deklaratë shtesë nga klubi jone!



Arsyeja kryesore te ketij vendimi eshte sepse ndeshja nuk ka mundur te shtyhet me shume se tre dite (14 Gusht), e ku sipas vendimit thuhet se Autoritetet zvicrane kanë kerkuar karantinim per 10 ditët në vazhdim për ekipin tonë, e shume arsye te tjera qe nuk kane te bejne me ne si klub por me organizatorin e ketij kompeticioni e qe ka qene vet UEFA organizatore!



Jemi thellesishte te indinjuar nga ky vendim i papritur dhe subjektiv.



Tani neve si klub na mbetet qe kete qeshtje ta dorzojme ne duart e avokateve per ti ndjekur deri ne fund te gjitha rruget ligjore.