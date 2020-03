UEFA sot mban takimin emergjent, çfarë do të ndodhë me futbollin evropian?

UEFA po zhvillon sot takime urgjente me përfaqësuesit e klubeve evropiane dhe ligave dhe federatave kombëtare me qëllim marrjen e vendimeve në orarin e futbollit evropian të futbollit, në përgjigje të pandemisë koronavirus.



Pandemia tashmë ka nxitur shtyrjen masive të ndeshjeve lokale dhe ndërkombëtare të futbollit në të gjithë kontinentin.



Kërcënimi i koronavirusit do të thotë se takimet e së martës do të zhvillohen nga distanca, përmes thirrjes me video konferencë, transmeton lajmi.net.



Ata do të drejtohen nga presidenti i UEFA-s Aleksander Ceferin dhe ekipi i tij drejtues operacional dhe do të përfshijnë Shoqatën Evropiane të Klubeve, e cila përfaqëson pothuajse 250 klube në të gjithë kontinentin, dhe 55 shoqatat e anëtarëve të UEFA-s.



Vendimet përfundimtare për atë që ndodh më pas do të merren nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA, i cili përfshin nënkryetarin e UEFA-s dhe ish-shefin ekzekutiv të Manchester United David Gill.



Ndeshjet e kampionateve, ato në Evropë si dhe ato ndërkombëtare pritet ta mësojnë fatin e tyre gjatë ditës së sotme.