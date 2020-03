Twitter largon postimet e rreme të koronavirusit

Postime që promovojnë trajtime të rreme për koronavirusin ose mohojnë udhëzimin e ekspertëve do të shënohen si të dëmshme dhe të hequra, thuhet në faqen e rrjetit social.

Sajti, i cili ka miliona përdorues aktivë, tha se përmbajtja që mund të vendosë njerëzit në një rrezik më të lartë të kontraktimit Covid-19 do të binte ndesh me rregullat e saj të sigurisë, raporton “Metro”, transmeton lajmi.net.

Kjo mund të përfshijë pretendime se grupe specifike janë më të ndjeshëm ndaj kontraktimit të virusit, duke postuar pretendime të pa verifikuara që i nxisin njerëzit të veprojnë dhe shkaktojnë panik të gjerë dhe të postojnë për trajtime të dëmshme ose jo të dëmshme të cilat janë joefektive.

Në një postim në faqen në internet, Twitter tha: “Ne do ta zbatojmë këtë në një koordinim të ngushtë me partnerë të besuar, përfshirë autoritetet e shëndetit publik dhe qeveritë, dhe do të vazhdojmë të përdorim dhe të konsultoheni me informacione nga ato burime kur rishikoni përmbajtjen”.

Ndërmarrjet e teknologjisë Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit dhe YouTube në fillim të kësaj jave në të cilën ata u angazhuan të punojnë së bashku dhe me qeveritë në përgjigje të pandemisë.

Në një deklaratë të përbashkët, ata thanë se ata do të punojnë për të siguruar që njerëzit mund të qëndrojnë të lidhur me njëri-tjetrin gjatë izolimit, si dhe të luftojnë çdo keqinformim dhe mashtrim të lidhur me shpërthimin.