Turqia mirëpriti 5.4 milionë turistë për 7 muaj

Turqia ka mirëpritur 5.4 milionë vizitorë të huaj në shtatë muajt e parë të vitit 2020, bëri të ditur sot Ministria e Kulturës dhe Turizmit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Shifrat u ulën me 78 për qind nga viti në vit në periudhën janar-korrik nga 24.7 milionë për shkak të masave për të parandaluar përhapjen e pandemisë së COVID-19, treguan të dhënat zyrtare.

Pasi u shfaq në Kinë dhjetorin e kaluar, koronavirusi i ri është përhapur në të gjithë botën, duke shkaktuar miliona infeksione dhe qindra mijëra vdekje.

Përpjekjet për të frenuar përhapjen e virusit, duke u përqendruar tek njerëzit të qëndrojnë në shtëpi dhe duke shmangur kontaktet me njerëzit, kanë goditur rëndë ekonomitë, veçanërisht sektorët e turizmit dhe udhëtimit.

Pas shkurtit, Turqia shtyri sezonin e turizmit për në qershor dhe anuloi një numër të eventeve të tilla si panaire dhe ekspozita.

Me procesin e normalizimit që filloi në qershor, objektet turistike në Turqi u rihapën me masa rigoroze për të ofruar sigurinë dhe për të shmangur virusin.

Këtë janar deri në korrik, Stambolli vazhdoi të jetë vendi kryesor turistik i Turqisë, duke tërhequr gati 50.07 për qind të vizitorëve të huaj, rreth 2.7 milionë.

Edirne, në Turqinë veriperëndimore, e cila kufizohet me Bullgarinë dhe Greqinë, ka numrin e dytë më të lartë të të huajve, me 817.292.

Qyteti turistik mesdhetar i Antalyas pason me 9.8 për qind ose mbi 648.768 vizitorë të huaj.

Gjermanët përbëjnë mbi 11.39 për qind ose afër 2.67 milionë vizitorë, të ndjekur nga bullgarët me 8.33 për qind, gjeorgjianët me 6.39 për qind, rusët me 6.12 për qind dhe ukrainasit me 4.87 për qind.

Vitin e kaluar, më shumë se 45 milionë të huaj hynë në Turqi, nga gati 39.5 milionë në 2018.