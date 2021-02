Turqi, “Kamioni Digjital” do të udhëtojë në 52 provinca

Drejtoria e Komunikimit e Presidencës së Turqisë nisi projektin e saj “Kamioni Digjital” për të treguar prosperitetin kombëtar, historik, kulturor, shkencor dhe teknologjik të kombit përmes prezantimeve digjitale, raporton Anadolu Agency (AA).

Projekti është një përpjekje për të kontribuar në vizionin e ardhshëm të Turqisë dhe është i pajisur me ekspertizë dhe zbatim digjital dhe teknologjik dhe do të vizitojë 52 provinca, thuhet në deklaratën e drejtorisë.

Në kuadër të ndalesës së saj të parë, ai ishte i hapur për vizitorët të premten nga ora 12 e pasdites deri në orën 20:00 në provincën veriperëndimore Edirne.

Udhërrëfyesi dhe detajet për kamionin udhëtues janë në dispozicion në “www.digitaltir.org”.

Vizitorët do të pajisen me maska për fytyrën për të respektuar masat për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Kamioni, i cili ka një hapësirë të brendshme prej 40 metrash katrorë, mirëpret vizitorët me një server holografik tredimensional që përcjell një rrjedhë informacioni të krijuar me elementë të teknologjisë së lartë.

Brenda është një ekran i ndjeshëm ndaj lëvizjeve, kuti 3D virtuale, një ekran i gjelbër dhe zona me ngjarje magjike.

Ekrani i ndjeshëm ndaj lëvizjeve i prodhuar posaçërisht gjallëron lëvizjet e vizitorit që kalon ose qëndron para tij përmes teknologjisë së përparuar të sistemeve të zbulimit të lëvizjes. Përdoruesit mund te kenë eksperiencë sikur fluturojnë me krenarinë kombëtare të Turqisë, mjetin ajror pa pilot.

Përvoja me ekranin e gjelbër u mundëson përdoruesve që janë fotografuar para materialit të veçantë sikur të jenë në një mjedis të paracaktuar me pajisje të përpunimit të të dhënave me teknologji të përparuar. Kopja e imazhit të krijuar mund të shtypet menjëherë me dorë ose të dërgohet me e-mail. Në këtë zonë, krijohet edhe një certifikatë digjitale që tregon suksesin e përvojës së fluturimit.

Veçmas, zona 3D e kutisë virtuale siguron një pamje lundruese pa ndonjë lidhje me një strukturë, ndërsa siguron një përshtypje surrealiste duke krijuar holografi në ajër me teknologji të përparuar.

Paraqitet edhe një shfaqje holografike e anijes së shpimit ultra-detar të brezit të gjashtë Fatih.