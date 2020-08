Tsimikas transferohet te Liverpool

Liverpool ka siguruar shërbimet e Kostas Tsimikas.



Tsimikas aktivizohet në krahun e majtë të mbrojtjes dhe është aktualisht 24 vjeçar, përcjell lajmi.net.



Lojtari luante me skuadrën e Olympiacos, por nga sot ai do të jetë pjesë e ‘Reds’.



Liverpool raportohet të ketë paguar 11.7 milionë funte për kartonin e lojtarit grek.



Tsimikas do të bartë numrin 21 në fanellën e Liverpool.



Kujtojmë se mbrojtësi ka debutuar me Olympiacos në vitin 2015 dhe kishte 86 paraqitje me grekët.