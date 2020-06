Trusti vërshohet nga qytetarët, jep njoftim në lidhje me 10%-shin

Trusti ka njoftuar se ende nuk ka asnjë vendim përfundimtar për këtë çështje.



Pas deklaratave të ministres së Financave, Hykmete Bajramit, e cila tha se Qeveria është duke diskutuar me Trustin Pensional që të lejohet tërheqje deri në 10% të kursimeve që të kalohet sa më lehtë nga kriza që ka shkaktuar pandemia, janë deklaruar edhe nga ky institucion.



Përmes një njoftimi në faqen zyrtare, Trusti ka njoftuar se ende nuk ka asnjë vendim përfundimtar për këtë çështje.



“Ju njoftojmë se nuk ka ende asnjë vendim përfundimtar për tërheqjen e 10%-shit, andaj nuk ka mundësi askush ende t’i tërheq mjetet nga Trusti. Ne do t’ju njoftojmë me kohë për çdo ndryshim”, thuhet në njoftim.



Ky institucion ka apeluar te qytetarët që t’i shmangin vizitat në zyret e tyre, meqenëse siç thonë po vështirësohet tejet shumë shërbimi i kontribuuesve, kjo për shkak të kufizimeve që janë në fuqi nga pandemia e COVID-19.



“Ju lutemi, po ashtu, të shmangni vizitat në zyrat tona për çështjen e 10%-shit, pasi kështu po vështirësohet tejet shumë shërbimi i kontribuuesve, kjo për shkak të kufizimeve që janë në fuqi nga pandemia e COVID-19”, thuhet tutje në njoftim.