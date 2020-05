Tre të infektuar

Në Klinikën Infektive të QKUK-së janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19. Tre nga këta janë në gjendje më të rendë dhe po trajtohen me oksigjeno-terapi.

Infektologu Salih Ahmeti thotë se gjendja e pacientëve të tjerë është stabile, megjithatë nuk pritet që gjate ditës të lirohet ndonjë pacient për shtëpi.

“Ne në klinikë sot i kemi të shtrirë 10 raste me COVID-19 pozitiv. Prej tyre janë në gjendje më të rëndë me oksigjeno-terapi, ndërsa të tjerët janë në gjendje stabile, në gjendje të mirë. Dhe presim këtyre ditë të jenë të gatshëm të shkojnë në shtëpitë e tyre…Tre këta pacientë janë në kujdesin intensiv, njëri prej tyre është në repartin e kujdesit intensiv, dhe tre janë me oksigjeno-terapi”, thotë Ahmeti, për KosovaPress.

Ahmeti thotë se personat të cilët po trajtohen në Infektivë, janë të moshës mbi 60 vjeçare. Ndërkohë që sipas tij, që për asnjë pacient nuk priten rezultatet gjatë ditës.

“Sot jo, ne presim nesër t’i testojmë për mundësinë e negativizimit, por besoj që ata gjatë javës duhet me qenë të gatshëm që të kthehen në shtëpitë e tyre… Sot nuk kemi ndonjë që është duke pritur rezultate, të shofim gjatë ditës nëse vjen ndonjë pacient ne ia marrim mostrat dhe i presim rezultatet”, thekson Ahmeti.

Nga 13 marsi kur janë konfirmuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, janë identifikuar 1070 raste, 841 janë shëruar, ndërsa 30 kanë vdekur.

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka regjistruar të shtunën gjashtë raste të reja me coronavirus në Kosovë, pas kryerjes së 220 testeve.

“Rastet pozitive janë raste kontakti nga: komuna e Vushtrrisë 5 raste (sipas vendbanimit: 5 raste Stanovc) dhe 1 rast me vendbanim në Llazarevë-Obiliq”, është thënë në njoftim.

Në po këtë ditë, Instituti ka njoftuar se nga sëmundja COVID-19, që shkakton ky virus janë shëruar edhe 12 persona, duke e çuar numrin total të të mbijetuarve në 841.

Marrë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës kanë raportuar për 1,070 persona të infektuar me koronavirus. Prej tyre, 30 persona kanë vdekur. /Telegrafi/