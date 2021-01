Tjetër sondazh e rendit VV-në dukshëm të parën, Nisma 1 %

Kompania e sondazheve “PIPOS” ka publikuar një sondazh në Klan Kosova në lidhje me zgjedhjet e 14 shkurtit.

Sipas këtij sondazhi, 78.50% e të anketuarve do të dalin në zgjedhje.

Në këtë sondazh kanë marr pjesë rreth 3000 persona. Nga ky sondazh, doli që njerëzit më pak të shkolluar do të votojnë partitë e krahut të luftës.

Nga sondazhi i “PIPOS”, fitues i zgjedhjeve të 14 shkurtit do të dal Lëvizja Vetëvendosje me 41.60%, e dyta PDK me 20.10%.

LDK do të jetë e treta me 16.30%. Nisma nuk do ta kaloj pragun sipas këtij sondazhi pasi do të marr vetëm 1.50. Kurse AAK do të marr 7.50%.