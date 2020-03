Tirana si një qytet i “vdekur”, pamjet që tregojnë rrugët krejtësisht të boshatisura

Tirana e Durrësi janë zgjuar në shtetrrethim. Qeveria mori vendimin për të ndaluar të gjithë transportin qytetas dhe ndërqytetas si dhe automjetet private, si masa ekstreme për të parandaluar përhapjen e coronavirusit COVID-19.



Rrugët janë bosh dhe kudo sheh patrulla të policisë të cilët ndalojnë dhe kontrollojnë ato tek tuk makina që lëvizin. Gjithashtu janë të mbyllura të gjitha lokalet dhe qendrat tregtare. Janë të hapura vetëm ushqimoret dhe farmacitë.



Në Durrës, rruga “Aleksander Goga”, një ndër rrugët më nevralgjike të qytetit bregdetar sot ka qenë bosh.



Nga sot, datë 13.03.2020, ora 06:00, deri të dielën, datë 15.03.2020, ora 00:00, nuk do të lejohet të qarkullojnë automjete të transportit ndërurban, automjetet private drejt Tiranës dhe Durrësit apo anasjelltas, nga Tirana dhe Durrësi, në drejtim të zonave të tjera të vendit.



2. Nuk do lejohet qarkullimi i automjeteve private brenda në qytetin e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Lezhës, Elbasanit, Lushnjës, Fierit dhe Vlorës.



3. Qarkullimi i automjeteve në këto territore do të jetë i hapur vetëm për autoambulancat dhe automjetet që kryejnë funksione shërbimi shtetëror (personeli shëndetësor dhe social dhe shërbimet mbështetëse në strukturat e kujdesit shëndetësor, publike dhe jopublike, personeli i farmacive publike dhe jopublike, personeli që ofron shërbimet e furnizimit me ushqime, medikamente, shërbimet e kateringut, shërbimet postare, zjarrfikëse, funerale, energjisë, ujësjellës kanalizime, shërbimet private të ruajtjes së sigurisë së objekteve, shërbimet aeroportuale dhe personeli i linjave ajrore), duke dërguar pranë adresës së email: [email protected], listën e personave të autorizuar dhe duke i paraqitur punonjësve të Policisë një kopje të këtij email-i.



4. Qarkullimi i automjeteve të personave me sëmundje kronike që kanë të planifikuara terapi mjekimi në spitale, duke provuar përmes një dokumenti nevojën për trajtimin e tyre, do të jetë i hapur.



5. Do të lejohen të qarkullojnë automjete të personelit të medias, duke paraqitur dokumentin e tyre të punësimit ose kartën e gazetarit.



6. Për qarkullimin vajtje – ardhje nga aeroporti i Rinasit, drejtuesi i automjetit duhet t’i tregojë punonjësit të policisë, biletat e fluturimit të personave që do të largohen apo foton e biletave të personave që do të mbërrijnë.



7. Marrja në automjetin e punës, e personave të familjes apo personave të tjerë që s’kanë lidhje me detyrën shtetërore është rreptësisht e ndaluar dhe do të ndëshkohet me sanksione të rënda të parashikuara në legjislacionin përkatës.



Policia e Shtetit kërkon mirëkuptimin e të gjithë drejtuesve të automjeteve që të respektojnë këto kufizime me rigorozitet, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke kontribuuar të gjithë për sigurinë e jetës.