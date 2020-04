Thaçi vijon edhe sot konsultimet, takon Haradinajn, Limajn e Rakiqin

Presidenti Hashim Thaçi vazhdon edhe sot konsultimet me partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës.



Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, filloi konsultimet me partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës për hapat që duhet të ndërmerren për tejkalimin e situatës së re politike të krijuar pas votimit të mocionit për mosbesim ndaj qeverisë.



Gjatë ditës së mërkure, Thaçi priti në takime të ndara kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kryeministër në dorëheqje, Albin Kurtin, kryetarin e LDK-së, njëherësh ish-kryeministrin, Isa Mustafa, si dhe kryetarin e PDK-së, njëherësh ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veselin.



Kreu i shtetit ka pyetur liderët politikë se cilët hapa i shohin si rrugëdalje nga situata e re politike, por gjithmonë duke pasur parasysh emergjencën shëndetësore të shkaktuar nga virusi COVID-19.



Presidenti Thaçi do të vazhdojë konsultimet me partitë tjera parlamentare edhe sot.



Ai do të pres ë kryetarin e AAK-së, Ramush Haradinaj, kreun e Nismës, Fatmir Limaj, kryetarin e Listës Serbe, Goran Rakiq si dhe përfaqësues të grupit parlamentar të 6+.



Pasi të përfundojë konsultimet me partitë politike, presidenti thotë se do të ndërmarrë hapa në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me ligjet në fuqi, duke marrë parasysh përvojën dhe procedurat gjegjëse të deritashme, por edhe duke marrë parasysh vullnetin politik të shprehur nga partitë politike.