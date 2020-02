Thaçi takohet me Pompeon, ja çfarë u bisedua

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është pritur në Departamentin Amerikan nga Sekretari i Shtetit, Mike Pompeo.



Thaci ka treguar se çfarë është biseduar në këtë takim.



“Bashkëbisedim briliant dhe dakordim i plotë për rrugën përpara”, shkruan Thaçi në Tuitter.



“SHBA dhe Kosova kanë lidhje të shkëlqyera dhe do të vazhdojmë ti thellojmë ato. Faleminderit Sekretarit Pompeo për përkushtimin e juaj në mbështetjen e Kosovës drejt integrimit të plotë në familjen Euro-Atlantike. Kosova është e bekuar me besim dhe partnership me SHBA’në”, shton ai.



Më herët, Thaci është pritur në takim nga Zëvendëssekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, David Norquist.



Thaci tha se në këtë takim, zv.Sekretari i premtoi Kosovës mbështetje për formimin e Ushtrisë së Kosovës.