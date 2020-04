Thaçi: Mirënjohës Presidentit Erdogan, shtetit të Turqisë dhe popullit turk

Ndihmat nga shteti turk përfshijnë pajisje të ndryshme mjekësore dhe mbrojtëse. E presidentin Hashim Thaçi ka falënderuar homologu ne tij, presidentit Erdogan dhe gjithë popullin e turqisë.

“Sot pranuam një pako me ndihma mjekësore nga Turqia që do të ndihmojë në betejën kundër COVID-19. Kjo është ndihma e parë nga jashtë që ka arritur në Kosovë. I jemi mirënjohës Presidentit Erdogan, shtetit të Turqisë dhe popullit turk, që na ka dal në ndihmë edhe në këtë kohë të rëndë, të cilën do ta tejkalojmë së bashku. HTH”, ka shkruar presidenti në Facebook.