Thaçi kërkon nga Kuvendi t’ia zgjatë mandatin Speciales deri në njoftimin e përfundimit nga KE-së

Presidenti i vendit Hashim Thaçi shprehet i bindur se politika nuk duhet të ndërhyjë në drejtësi dhe as drejtësia në politikë.



Në një reagim të tij bërë në llogarinë e tij në facebook, thotë se po kërkon nga Kuvendi i Kosovës, që mandati i Dhomave të Specializuara të zgjas deri në njoftimin e përfundimit të bërë nga Këshilli i Bashkimit Europian.



Thaçi shprehet opitimist se këtë iniciativë të tij do ta përkrahin deputetët, meqë sipas tij ka nevojë për tu qartësuar mënyra e mbylljes së Dhomave të Specializuara.



”Politika nuk duhet të ndërhyjë në drejtësi dhe as drejtësia në politikë. Kjo ishte bindja ime në çdo hap të mbështetjes për krijimin e gjykatave ndërkombëtare dhe paneleve speciale në këto njëzet vitet e fundit. Kjo vazhdon të jetë bindja ime edhe tash kur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës po kërkoj që mandati i Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar të zgjasë deri kur njoftimi i përfundimit të mandatit të bëhet nga Këshilli i Bashkimit Evropian në konsultim me Qeverinë e Republikës së Kosovës. Kemi nevojë për qartësi sa i përket mënyrës sesi mbyllen Dhomat e Specializuara, prandaj besoj se deputetët do ta përkrahin këtë iniciativë timen. HTH”