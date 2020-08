Tetë raste pozitive te FC Prishtina

Tetë futbollistë të FC Prishtinës kanë rezultuar pozitivë me COVID-19, pak para ndeshjes me Lincoln Red Imps FC në Ligën e Evropës.



Lajmi konfirmohet nga Avni Durmishi, zëdhënësi i klubit kryeqytetas.



Njoftimi i tij, pa ndërhyrje:



Na nuk kemi shtet, le ma shendetesi apo Institut



Prej 8 futbollisteve pozitiv nga laboratori i licencum i UEFA-s në Spanje (Gjibraltari ska laborator te licencum, edhe ata i bojne ne Spanje), 6 prej tyre asnjehere nuk kane dal pozitiv tek IKSHP-ja. Vetem dy prej tyre kane dal njehere pozitiv, pastaj negativ,



Prishtina edhe me 8 futbolliste te infektuar, i ka edhe 14 futbolliste ne dispozicion (portierat nuk perfshihen).



Sidoqofte edhe pak minuta para vendosjes se ekipeve ne sistem, do te vendos direkt UEFA nga Nyoni. Por, problem tash munden me paraqit edhe autoritetet e Gjibraltarit.



Per fund, duhet me u pajtu ku jetojna edhe me e rujt shendetin mendor.