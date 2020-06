Testi i Arritshmërisë do të mbahet

Ministria e e Arsimit dhe Shkencës (MASH), me kërkesë të drejtorëve të DKA-ve ka vendosur që të mbahet Testi i Arritshmërisë për klasët e 9-ta.



Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), ka organizuar sot një takim me drejtorët e Drejtorive Komunale të Arsimit dhe drejtorët e departamenteve të MASH.



Ministri Ramë Likaj i njoftoi të pranishmit me dy vendimet që janë marrë për pezullimin e mësimit përgatitor për Test të Arritshmërisë në shkolla dhe organizimin e mësimit online për maturantët, si përgatitje për Testin e Maturës.



Ai tha se këto vendime janë marrë në bashkëpunim me MSH, IKShP dhe Kolegjiumin e Drejtorëve Komunalë të Arsimit, ndërsa theksoi se takimi i sotëm është ftuar me qëllim që të propozohen zgjidhje rreth mbajtjes së këtyre dy testeve, për shkak të rrezikshmërisë së përhapjes së infeksionit.



Ministri Likaj përmendi faktin se sot MSH ka bërë publik Manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19 dhe theksoi se të gjitha vendimet që mund të merren duhet t’i përshtaten kërkesave të reja që dalin nga ky manual dhe koha deri data e mbajtjes së Testit të Arritshmërisë është shumë e shkurtër.



Megjithatë, drejtorët e DKA-ve kërkuan që të mbahet Testi i Arritshmërisë dhe me kërkesë të tyre u vendos që ky test të mbahet, pasi që drejtorët u deklaruan se komunat i kanë mundësitë që të zbatojnë masat mbrojtëse të kërkuara nga institucionet kompetente.



Gjatë takimit, u diskutua edhe për përgatitjet që janë bërë për Testin e Maturës dhe përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor, megjithatë u konstatua se vendimet do të merren konform rrethanave pandemike.