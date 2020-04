Tejkalon shifrën 70 mijë numri i personave që kanë humbur jetën nga COVID-19

Ka shkuar në mbi 70 mijë numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri (COVID-19) në të gjithë botën, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas të dhënave të faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me rastet dhe vdekjet e shënuara nga COVID-19 në rajone dhe vende, numri i të vdekurve si pasojë e COVID-19 në të gjithë botën ka arritur në 70.172, ndërsa numri i rasteve në 1.282.040.

Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në Itali, me 15.887 viktima, ndërsa pas saj radhiten Spanja me 13.055 viktima, SHBA-të me 9.620 dhe Franca me 8.078 viktima. Më pas vijnë Britania e Madhe me 4.934 dhe Irani me 3.603 të vdekur nga COVID-19.

Ndërkohë që në Kinë ku u shfaq epimedia janë shënuar 3.331 vdekje.

Vendet e tjera ku janë shënuar mbi 1.000 vdekje janë Holanda me 1.766 vdekje, Belgjika me 1.632 dhe Gjermania me 1.584 viktima.

Pasi u shfaq për herë të parë dhjetorin e kaluar në Wuhan të Kinës, koronavirusi është përhapur në mbarë botën dhe bazuar në të dhënat e Universitetit “Johns Hopkins” me bazë në SHBA numri i të vdekurve nga ky virus është mbi 70 mijë ndërsa numri i të infektuarve mbi 1.2 milionë.