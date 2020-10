Subjekt i hetimeve të Task-Forcës kanë qenë edhe tre tenderë të Agim Veliut

Hetuesit e Task-Forcës kundërkorrupsion kishin iniciuar hetim preliminar për tre tenderë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të nënshkruar nga ministri Agim Veliu. Këto veprime i kishin ndërmarrë në koordinim me një prokuror të Prokurorisë Speciale.

KOHA ka mësuar se bëhet fjalë për një tender të rregullt, në vlerë prej 1 milion e 400 mijë eurosh dhe dy të negociuar nga 300 mijë euro secili. Tretë kanë të bëjnë me targat. Sipas burimeve, dokumentet prej Ministrisë së Brendshme, të lidhura me to, ishin kërkuar para rreth një muaji e gjysmë.