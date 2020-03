Spitali kinez publikon manaulin e trajtimit të COVID-19 në disa gjuhë

Një program i quajtur Global MediXchange për luftën kundër epidemisë globale të COVID-19 (GMÇ) është publikuar nga spitali universitar i Zhejiang dhe fondacioni i Jack Ma Foundation, Alibaba.

“Për të fituar betejën e pashpëtueshme kundër COVID-19, ne duhet të punojmë së bashku dhe të ndajmë eksperiencat,” thuhet në faqen e internetit.

“Ky manual i hartuar nga Spitali Univarsitar i Zhejiang përshkruan mënyrat sesi organizatat mund të minimozojnë efektin e masave për kontrollin e epidemisë.

Aty diskutohen arsyet pse spitalet dhe institucionet shëndetësore duhet të kenë qendra komande për strategjitë e emergjencave, metodat e trajtimit të të sëmurëve në gjendje të rëndë, mbështetjen e vendimmarrjes dhe praktikat më të mira për menaxhimin e infektimeve”.

Megjithsen umri i pacientëve në Kinë është i madh, spitali në fjalë ka arritur rekordin e tre zerove, pra zero infektimeve të stafit, zero keqdiagnostikime, dhe zero vdekjeve për pacientët e konfirmuar .

Autoritetet britanike kanë kontaktuar tashmë me spitalin si dhe një platformë shkëmbimesh mjekësor është nisur në faqen zyrtare Jack Ma Foundation dhe DingTalk platform.